У Росії збираються визнати Азовське море внутрішнім: що це означає

Відповідний законопроект уже погодив комітет Держдуми

Після окупації частини територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей Росія відрізала Україну від доступу до Азовського моря. Тепер до Держдуми РФ внесли законопроект про визнання цього моря внутрішнім.

Про це повідомив так званий "депутат Держдуми від кримського регіону" Михайло Шеремет, пишуть російські ЗМІ. За його словами, цим документом хочуть закріпити "винятковий суверенітет Росії над акваторією Азовського моря".

Шеремет заявив, що у разі ухвалення цього закону на акваторію Азовського моря нібито не поширюватиметься дія міжнародних законів.

Він зазначив, що законопроект уже отримав схвалення профільного комітету Держдуми. За його словами, документ планують ухвалити до кінця поточного року.

Нагадаємо, що раніше колишній глава НАТО Андерс фон Расмуссен висловив пропозицію щодо прийняття України до НАТО "частинами" без урахування територій під російською окупацією.

В Офісі президента швидко відреагували, наголосивши, що подібні розмови лише підігрівають кремль продовжувати війну.