В России собираются признать Азовское море внутренним: что это означает

Соответствующий законопроект уже одобрил комитет Госдумы

После оккупации части территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Россия отрезала Украину от доступа к Азовскому морю. Теперь в Госдуму РФ внесли законопроект о признании этого моря внутренним.

Об этом сообщил так называемый "депутат Госдумы от крымского региона" Михаил Шеремет, пишут российские СМИ. По его словам, этим документом хотят закрепить "исключительный суверенитет России над акваторией Азовского моря".

Шеремет заявил, что в случае принятия этого закона на акваторию Азовского моря якобы не будет распространяться действие международных законов.

Он отметил, что законопроект уже получил одобрение профильного комитета Госдумы. По его словам, документ планируют принять до конца текущего года.

Напомним, что ранее бывший глава Альянса Андерс фон Расмуссен высказал предложение о принятии Украины в НАТО "частями" без учета территорий под российской оккупацией.

В Офисе президента быстро отреагировали, подчеркнув, что подобные разговоры лишь подогревают кремль продолжать войну.