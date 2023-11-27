Редкое явление: из-за урагана в Азовском море произошел рекордный отлив (фото, видео)

Сильный ветер также свалил деревья и повредил объекты инфраструктуры

Непогода в Украине уже повлекла много негативных последствий. Так, во временно оккупированном Геническе Херсонской области ураган спровоцировал рекордный отлив Азовского моря.

Как пишет telegram-канал "Крымский ветер", местами вода отошла от берега более чем на 100 метров. Этот отлив стал самым сильным за последние 60 лет.

Кроме того, как пишет издание "Район.Геническиск", сильный ураган также повлек за собой ряд серьезных последствий в городе и районе. Из-за порывов линий электропередач часть района была полностью отключена от электроснабжения.

Отмечается, что больше всего пострадали населенные пункты Арабатской Стрелки — Генгорка и Счастливцево, где свет полностью отсутствует. Также непогода сопровождается проблемами с водоснабжением.

Последствия непогоды в Геническе

В самом Геническе ураган сорвал крышу со здания центра детского творчества. По словам местных жителей, эта крыша была установлена несколько лет назад.

Кроме того, в городе временно прекращена работа магазинов, а экстренные службы активно взялись за ликвидацию последствий непогоды. Ветром свалило деревья в Сквере Славы и возле Укртелекома.

Поваленные деревья в Геническе

Геническ на карте

Больше подробностей о последствиях непогоды читайте в онлайн-хронике на сайте "Телеграф": Украину засыпало снегом: без света сотни населенных пунктов, трассы перекрыты.

Напомним, во временно оккупированном Крыму бушует мощный шторм. В результате непогоды без электроснабжения остались около 400 тысяч человек. На полуострове введен режим чрезвычайной ситуации.