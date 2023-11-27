Рідкісне явище: через ураган в Азовському морі стався рекордний відплив (фото, відео)

Сильний вітер також повалив дерева і пошкодив об'єкти інфраструктури

Негода в Україні вже спричинила багато негативних наслідків. Так, у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області ураган спровокував рекордний відплив Азовського моря.

Як пише telegram-канал "Кримський вітер", місцями вода відійшла від берега більш як на 100 метрів. Цей відплив став найсильнішим за останні 60 років.

Крім того, як пише видання "Район.Генічеськ" сильний ураган також залишив за собою ряд серйозних наслідків у місті та районі. Через пориви ліній електропередач частина району була повністю відключена від електропостачання.

Зазначається, що найбільше постраждали населені пункти Арабатської Стрілки — Генгорка та Щасливцеве, де світло повністю відсутнє. Також негода супроводжується проблемами із водопостачанням.

Наслідки негоди у Генічеську

У самому Генічеську ураган зірвав дах з будівлі центру дитячої творчості. За словами місцевих жителів, цей дах було встановлено декілька років тому.

Крім того, у місті тимчасово припинено роботу магазинів, а екстрені служби активно взялися за ліквідацію наслідків негоди. Вітром повалило дерева в Сквері Слави та біля Укртелекому.

Повалені дерева у Генічеську

Генічеськ на мапі

Більше подробиць про наслідки негоди читайте в онлайн-хроніці на сайті "Телеграф": Україну засипало снігом: без світла сотні населених пунктів, траси перекриті.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму вирує потужний шторм. В наслідок негоди без електропостачання залишилися близько 400 тисяч людей. На півострові запроваджено режим надзвичайної ситуації.