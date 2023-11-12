Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал предложение принять Украину в НАТО частями

Люблю (сарказм) периодические странные предложения по "урегулированию конфликта в Украине". Они до сих пор доказывают, что причины и последствия не для всех очевидны. Так, иногда можно услышать удивительные предложения относительно того, что Украина может запросто войти в НАТО… частями – территориями, которые не под оккупацией. Вот уж эти "простые решения", которые всегда в конечном счете стоят очень дорого…

Во-первых, сам разговор о такой возможности явно провоцирует россия на дальнейшую эскалацию, поощряет ее к агрессивной войне: "Еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, доатаковать ракетами". Это очевидно? Бесспорно. Во-вторых, не менее очевидно задать встречный вопрос: а кто сказал, что россия готова принять предложение и остановиться? Кто сказал, что россия захочет согласиться на "Украину в НАТО"? Кто гарантирует, что россия не продолжит экспансию после паузы, воспользовавшись фиктивным перерывом для усиления своих позиций? Наконец, кто выступит гарантом неприкосновенности… условной линии разграничения? Или теория не предполагает практики?

Тогда зачем озвучивать эти удивительные предложения, не предлагая никаких гарантий? Зачем поощрять рф к дальнейшим преступлениям? Зачем гарантировать рф, что она… не проигрывает войну, не будет отвечать за военные преступления, не претерпит внутреннюю трансформацию, а сможет продолжать вкладываться в милитаризацию и агрессивную внешнюю политику? И все это вместо того, чтобы осознать наконец-то три прописные истины: рф абсолютно недоговороспособна и попытается обмануть в любом случае; рф в таком виде только будет масштабировать риски и попытаться реализовать свои агрессии; только значительная "военно-технологическая помощь" Украине решает проблему европейской безопасности и гарантирует возврат к стабильным глобальным правилам…

Источник: сообщение Подоляка в telegram