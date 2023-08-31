У россии обнаружили "тайный флот" в Азовском море: он сильно вредит Украине

Эти судна следуют с отключенной системой идентификации

россия создала так называемый "теневой флот" для того, чтобы грабить украинские порты. В частности речь идет о Бердянске и Мариуполе, расположенных на побережье Азовского моря.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Оккупанты вывозят из Украины зерно и металл.

"У них есть так называемый "теневой флот", который не выходит в международные порты. Они его используют с выключенными АІС, нарушая международное морское право. Заходят в порты Бердянска, Мариуполя… Грузят там зерно, металл. Потом перегружают в свои порты и таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать", — рассказал Плетенчук.

АІС — это система в судоходстве, служащая для идентификации судов, их габаритов и курса, для использования средствами подвижной и фиксированной служб гражданского назначения.

Плетенчук рассказал, что делает россия с награбленным в Украине. По его словам, страна-террорист предлагает это в качестве помощи странам Африки.

Это происходит на фоне атак на Черноморский флот рф украинскими морскими дронами. Россияне боятся, что они повредят и Крымский мост и чтобы защитить его, затопили как минимум шесть своих паромов. По их замыслу, они защитят мост от удара дронов.

Как писал "Телеграф", начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что морские дроны-камикадзе, которые Украина применяет для поражения вражеских объектов вблизи временно оккупированного Крыма, являются эффективным оружием. Даже учитывая то, что около 60-70% оккупантам удается уничтожать.