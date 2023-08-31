У Росії виявили "таємний флот" в Азовському морі: він дуже шкодить Україні

Ці судна слідують із відключеною системою ідентифікації

росія створила так званий "тіньовий флот" для того, щоб грабувати українські порти. Зокрема йдеться про Бердянськ і Маріуполь, розташовані на узбережжі Азовського моря.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Окупанти вивозять з України зерно та метал.

"У них є так званий "тіньовий флот", який не виходить у міжнародні порти. Вони його використовують із вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. Заходять до портів Бердянська, Маріуполя… Вантажать там зерно, метал. Потім перевантажують у свої порти й таким чином намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати", — розповів Плетенчук.

АІС — це система у судноплавстві, яка служить для ідентифікації судів, їх габаритів та курсу, для використання засобами рухомої та фіксованої служб цивільного призначення.

Плетенчук розповів, що робить росія із награбованим в Україні. За його словами, країна-терорист пропонує це як допомогу країнам Африки.

Це відбувається на тлі атак на Чорноморський флот рф українськими морськими дронами. Росіяни бояться, що вони зашкодять і Кримському місту і щоб захистити його, затопили щонайменше шість своїх поромів. За їхнім задумом, вони захистять міст від удару дронів.

Як писав "Телеграф", начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що морські дрони-камікадзе, які Україна застосовує для ураження ворожих об’єктів поблизу тимчасово окупованого Криму, є ефективною зброєю. Навіть з огляду на те, що близько 60-70% окупантам вдається знищувати.