"Охотники" уже готовы: Украина получит от союзников новые корабли

Это сблизит украинский флот с западными стандартами

Совместно с Норвегией, Великобритания возглавит новую коалицию морских возможностей, предоставляя корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море. В частности, министр обороны Грант Шеппс в понедельник, 11 декабря, подтвердит то, что Украина купила два тральщика-искателя мин у Королевских ВМС для собственных ВМС.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства Великобритании. Новая коалиция предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.

Два миноисковых корабля ВМС Королевства передаются из состава Королевских ВМС в Вооруженные Силы Украины (ВСУ) с целью укрепления способности Украины действовать на море. Речь идет о противоминных кораблях класса "Сендаун" (Sandown MCMV).

Вместе с этой новой инициативой Министр обороны подтвердит дополнительные детали военной поддержки Великобритании Украине. Отмечается, что укрепление морского потенциала ВСУ, в частности, противодействия угрозе российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины.

"Новая Коалиция по морскому потенциалу создаст поддержку, которую Великобритания, Норвегия и другие оказывают Украине. Это будет долгосрочно, чтобы помочь Украине трансформировать свой военно-морской флот, сделать его более совместимым с западными союзниками, более оперативно совместимым с НАТО и укрепить безопасность в Черном море", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что это усиление возможности знаменует собой начало новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии и наших союзников по укреплению морского потенциала Украины в долгосрочной перспективе, повышению их способности действовать в защите своих суверенных вод и укреплении безопасности в Черном море.

Министр обороны Грант Шаппс отметил: "Эти минные охотники предоставят Украине жизненно важный потенциал, который поможет спасти жизнь на море и открыть жизненно важные экспортные маршруты, сильно ограниченные после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение".

Что известно о "Сендауне"

Тральщики-искатели мин класса "Сендаун" — класс противоминных кораблей, построенных в Британии, находящийся на вооружении Великобритании, Саудовской Аравии и Эстонии, в 2022 году два судна входят в состав ВМС ВСУ (они носят названия "Черкассы" и "Черкассы").

Единственным предназначением кораблей этого класса является поиск и уничтожение морских мин посредством дистанционно управляемых поисковых аппаратов.

Ранее "Телеграф" писал, что 28 сентября в Украину приехал новый министр обороны Британии Грант Шаппс. Это был его первый визит после вступления в должность.