В Севастополе оккупанты режут на металл украинские корабли: один из них легендарный

Корабли были украдены россиянами еще в 2014 году

В пятницу, 15 декабря 2023 года, стало известно о том, что Россия собирается разрезать на металл знаменитый тральщик "Черкассы", о сопротивлении экипажа которого сняли фильм. Этот корабль уже находится на верфи Вторчермета в Инкермане (город-спутник Севастополя).

Об этом сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер". Ранее этот же источник заявил о том, что корабль "Луцк" уже начали резать.

Противолодочный корабль "Луцк" уже режут

Эти судна были украдены Россией в 2014 году. Малый противолодочный корабль проекта 1124МУ "Луцк" захватили 20 марта. Напомним, что капитан Сергей Макеев принял решение перейти на сторону оккупантов.

Взять тральщик "Черкассы" оккупанты смогли лишь в ночь на 26 марта. Для этого они использовали три катера и два вертолета Ми-35. Украинские военнослужащие вернулись на материк 27 марта. Командир судна Юрий Федаш покинул плавательное средство последним. Его вклад за действия во время блокады был высоко оценен. В Черкасском городском совете ему присвоили звание почетного гражданина города.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне пытаются отремонтировать корабль "Аскольд", который был поврежден Вооруженными силами Украины в ночь на 4 ноября. Известно, что оккупанты маскируют повреждения плавательного средства, чтобы их нельзя было увидеть со спутников.