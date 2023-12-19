Россия никогда не откажется от своих геополитических амбиций

Российское вторжение в Украину будет длиться еще очень долго и вероятно может растянуться на многие годы, поскольку страна-агрессор никогда не откажется от своих геополитических целей. Поэтому украинцам стоит сделать сознательный выбор и либо вступать в Силы обороны, либо поддерживать украинских защитников другими способами.

Об этом написал в своем Facebook подполковник бригады НГУ "Азов" Денис Прокопенко ("Редис"), который отметил, что любые "перемирия" и "договоренности" всего лишь позволят врагу восстановить силы.

"К сожалению, многие люди в Украине и за рубежом до сих пор отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, какой она есть. Некоторые пытаются заверить себя, что все вот-вот закончится само по себе. Кто-то наоборот — каменеет от одного мнения, что мир в Украине может наступить чуть ли не через десятилетие", — написал он.

Прокопенко отметил, что российские информационно-психологические операции активно пытаются деморализовать украинское общество и внушить мысль о том, что Украина якобы не выдержит такого противостояния.

"Лучшее лекарство от уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны — активная вовлеченность в происходящие здесь и сейчас исторические процессы. Мы не знаем точного дня, месяца или года, когда мы победим и сможем вернуться в наши семьи. Но мы уверены в том, что сколько бы ни шла война, рядом с нами надежные собратья, в наших сердцах любовь к Родине, а в руках — оружие. И все это не позволит нам отступить: ни сегодня, ни через год или десять лет", — отметил он.

При этом он призвал украинцев, которые еще не состоят в Силах обороны сделать осознанный выбор и либо взять в руки оружие, либо заняться поддержкой обороноспособности страны.

"Эта война надолго. Она может занять годы. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу", — подчеркнул подполковник.

Как сообщалось ранее, аналитики ISW сообщали, что Россия продолжает подготовку к длительной войне и намерена в течение следующих годов провести наступательные операции с целью захвата новых украинских территорий. По их данным, Путин готов вести войну по меньшей мере до 2026 года.