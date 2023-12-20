Поможет ли Украине переход на латиницу порвать с "русским миром": писатель указал три нюанса

Кириллица не является русской собственностью

Переход украинского правописания на латиницу, возможность которого уже несколько лет обсуждают филологи и простые граждане, не поможет в борьбе с "русским миром". Ведь письмо не язык и наша страна имеет тысячелетнюю традицию кириллической книжности.

Ответ об уместности перехода на латиницу для "Телеграфа" дал писатель, переводчик и один из создателей YouTube-канала "Твоя подпольная гуманитарка" Остап Украинец.

"Первый вопрос, который нужно задавать — зачем? Позволит ли какой-то проект украинской латинки писать на украинском более эффективно, чем мы пишем кириллицей сегодня? Нет, не позволит", — ответил Украинец.

Писатель сказал, что ни для кого не секрет, что латиница не создавалась для фонетики славянских языков. Но по его словам, для фонетики славянских языков изначально создавалась кириллица. Он добавил, что это – основная причина.

Кроме этого он дал ответ поможет ли нам переход на латиницу оторваться от России. По его мнению, это не поможет, потому что кириллица не является российской собственностью.

"Россия прилагает огромные усилия, чтобы создавалось впечатление, что это ее достояние. Точно так же она прилагает огромные усилия, чтобы убедить всех, что все наследие Киевской Руси – это его достояние", — подчеркнул он.

Украинец подчеркнул, что у нашей страны тысячелетняя традиция кириллической книжности и она живет гораздо дольше, чем российская. Переводчик вернулся в историю и объяснил, что проекты на латинском бывали по разным причинам и в Советском Союзе был проект украинской латиницы. По его словам, некоторые языки тогда прямо на латиницу и переводили и мотивации для этого много. Он подчеркнул, что письмо не является языком, ведь это разные вещи. Тот язык, на котором мы общаемся, какие знаки мы записываем в способ коммуникации – это разное.

"Соответственно, можно ли создать украинскую латиницу? Да, бесспорно. Есть куча проектов, они в разной степени функциональны. Можно ли перевести украинский язык полностью на латиницу? Да, можно. Однако эффективных аргументов "за" я не вижу. По крайней мере, я о них не знаю", — сказал он.

А вот относительно ухода от русского – тоже не факт, сближение с Западом – точно нет, говорит Остап Украинец. В пример он привел Венгрию, которая пользуется латиницей, но, как ему кажется, это не помогает кому-то на Западе знать венгерский язык.

Больше об оттеснении всего русского читайте в интервью — "Скрывающий русский перевод и дубляж — рассказал писатель Остап Украинец".