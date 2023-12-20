Чи допоможе перехід на латинку Україні порвати з "рускім міром": письменник вказав три нюанси

Кирилиця не є російською власністю

Перехід українського правопису на латинку, можливість якого вже кілька років обговорюють філологи та прості громадяни, не допоможе у боротьбі з "рускім міром". Адже письмо не є мовою і наша країна має тисячолітню традицію кириличної книжності.

Відповідь про доречність переходу на латинку для "Телеграфу" дав письменник, перекладач й один зі співтворців YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець.

"Перше запитання, яке потрібно ставити — навіщо? Чи дозволить якийсь проєкт української латинки писати українською ефективніше, аніж ми пишемо кирилицею сьогодні? Ні, не дозволить", — відповів Українець.

Письменник сказав, ні для кого не секрет, що латинка не створювалася для фонетики слов'янських мов. Але за його словами, для фонетики слов'янських мов від самого початку створювалася кирилиця. Він додав, що це основна причина.

Окрім цього він відповів чи допоможе нам перехід на латинку відірватися від Росії. На його думку, це не допоможе, бо кирилиця не є російською власністю.

"Росія докладає величезних зусиль, щоб складалось враження, що це є її надбання. Точно так само вона докладає величезних зусиль, щоб переконати всіх, що вся спадщина Київської Руси – це її надбання", — підкреслив він

Українець підкреслив, що в нашої країни тисячолітня традиція кириличної книжності та вона живе значно довше, чим російська. Перекладач повернувся в історію та пояснив, що проєкти латинки бували з різних причин і в Радянському Союзі був проєкт української латинки. За його словами, деякі мови тоді прямо на латинку і переводили та мотивації для цього є багато. Він наголосив, що письмо не є мовою, адже це різні речі. Та мова, якою ми комунікуємо, які знаки ми записуємо в спосіб комунікації – це різне.

"Відповідно, чи можна створити українську латинку? Так, безперечно. Є купа проєктів, вони до різної міри функціональні. Чи можна перевести українську мову повністю на латинку? Так, можна. Однак ефективних аргументів "за" я не бачу. Принаймні, я про них не знаю", — сказав він.

А ось щодо відходу від російської – також не факт, зближення із Заходом – точно ні, каже Остап Українець. В приклад він привів Угорщину, яка користується латинкою, але як йому здається це не допомагає комусь на Заході знати угорську мову.

Більше про відтіснення всього російського читайте в інтерв'ю — "Що приховує російський переклад та дубляж — розповів письменник Остап Українець".