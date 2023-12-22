Американская САУ Paladin на вооружении ВСУ: на что она способна и почему бойцы так ее хвалят

Украинские бойцы очень довольны скоростью и прицельностью этой установки

Украинская армия имеет на вооружении достаточно много разных САУ, среди них и самая популярная в мире артустановка M109A6 Paladin. ВСУ получили её от американских партнеров.

Самоходная артиллерийская установка Paladin успешно работает на фронте для поддержки бойцов. Об особенностях этого оружия и его современных возможностях рассказали бойцы 93-й бригады "Холодный Яр".

САУ Paladin — одна из лучших современных артиллерийских установок. Она готова к стрельбе за считанные секунды. Она полностью автоматизирована, что значительно облегчает работу экипажа. Раньше бойцы должны были рассчитывать координаты стрельбы вручную, то сейчас это делает бортовой компьютер. Ее возможности поразили бойцов еще на полигоне. Сейчас эта установка используется на фронте. На вооружение ВСУ она поступила примерно около двух месяцев назад.

"Это угломер и прицел. Нажимаешь клавишу, она наводится по цели, заряжается и выстрел", — объясняет боец ВСУ.

Кроме того, упрощает работу нашим защитникам автоматизированная досылка снарядов. Боеприпас надо просто положить в соответствующее место, и все остальное сделает механизм машины.

Но для бойцов главное не только скорость, но и прицельность. Артиллеристы отмечают, что здесь Paladin превзошел все ожидания.

Справка

Гаубица M109A6 Paladin была разработана в 1991 году. Эта установка является самой распространенной САУ в американской армии. Главным ее преимуществом является цифровая система управления огнем. Она включает в себя инерциальную и спутниковую систему навигации и сенсоры, которые определяют положение пушки.

Это позволяет обмениваться данными с центром управления огнем батареи в автоматическом режиме. И на практике становится возможным открывать огонь после занятия позиции уже через 30 секунд.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте бойцы используют разные виды самоходных зенитных установок иностранного происхождения. Они бывают разного калибра. Среди них отличается зенитная пулеметная установка Viktor.