"Война не завершилась": ВСУ растрогали сеть Рождественским поздравлением (видео)

Украинские бойцы перепели известные Рождественские песни

Украинские военные накануне Рождества опубликовали щемящее видео, в котором перепели известные мировые хиты, добавив, что война в Украине продолжается. В кавер-версиях были изменены некоторые слова, чтобы напомнить о вооруженной агрессии России и важности поддержки нашего государства в этой борьбе.

Видео выпустила платформа United24. Его снимали при поддержке подразделения ВСУ "Культурный десант".

"Война не завершилась. Украине нужна поддержка. Сегодня, на Рождество, каждый день", — отметили в подписи к видео.

Девять украинских военных поют известные рождественские песни, в которых были изменены некоторые слова. К примеру, Джона Леннона вместо "war is over" ("война завершилась") звучит "war is not over" ("война не завершилась"). В песне I’ll Be Home for Christmas ("Я буду дома этого Рождества") также вставили возражения: I won’t be home this Christmas ("Я не буду дома этого Рождества").

Перепели наши бойцы рождественские хиты:

Happy Xmas (War is over) Джона Леннона;

Have Yourself a Merry Little Christmas (впервые исполнила Джуди Гарленд в мюзикле "Встреча меня в Сент-Луисе", далее перепел Фрэнк Синатра);

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (впервые исполнил Вон Монро, затем — Фрэнк Синатра);

I’ll Be Home for Christmas Фрэнка Синатры.

Песни были исполнены на бандуре, свирели, гитаре, перкуссии и синтезаторе. А героями ролика стали:

Александр Ремез — боец 110 ОБрТрО; был ранен в боях под Лисичанском,

Инна Короленко — боевая медикиня взвода огневой поддержки 206 батальона ТрО;

Дмитрий Романчук — военный 59 ОМПБр; участвовал в обороне Киева;

Михаил Адамчак — парамедик батальона "Госпитальеры"; фронтмен группы "КораЛЛи";

Артур Темченко — военный 110-й ОБрТрО, актер и барабанщик;

Михаил Олейник – из 59-й ОМПБр, композитор и музыкальный продюсер;

Дмитрий Дудко — военнослужащий 59-й ОМПБр;

Ирина Косовская — боевая медикиня 3 мотопехотного взвода 1 роты 10 ОГШБр "Эдельвейс";

Виктория Чудаковская — военнослужащая 59 ОМПБр;

Светлана Чередниченко – солистка заслуженного академического оркестра Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что видео было снято в блиндаже на Бахмутском направлении, на фоне уничтоженных российскими оккупантами гражданских объектов — дома культуры и железнодорожного вокзала в Лимане, школ и автозаправочной станции в Константиновке в 15 км от линии фронта.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мариуполе оккупанты готовят громкие массовые гуляния к зимним праздникам, не церемонясь с уважением к памяти погибших там людей. Так, на площади у разрушенного россиянами Драмтеатра поставили елку, а улицы "украсили" иллюминацию с триколорами.