"Война не завершилась": ВСУ растрогали сеть Рождественским поздравлением (видео)
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Украинские бойцы перепели известные Рождественские песни
Украинские военные накануне Рождества опубликовали щемящее видео, в котором перепели известные мировые хиты, добавив, что война в Украине продолжается. В кавер-версиях были изменены некоторые слова, чтобы напомнить о вооруженной агрессии России и важности поддержки нашего государства в этой борьбе.
Видео выпустила платформа United24. Его снимали при поддержке подразделения ВСУ "Культурный десант".
"Война не завершилась. Украине нужна поддержка. Сегодня, на Рождество, каждый день", — отметили в подписи к видео.
Девять украинских военных поют известные рождественские песни, в которых были изменены некоторые слова. К примеру, Джона Леннона вместо "war is over" ("война завершилась") звучит "war is not over" ("война не завершилась"). В песне I’ll Be Home for Christmas ("Я буду дома этого Рождества") также вставили возражения: I won’t be home this Christmas ("Я не буду дома этого Рождества").
Перепели наши бойцы рождественские хиты:
- Happy Xmas (War is over) Джона Леннона;
- Have Yourself a Merry Little Christmas (впервые исполнила Джуди Гарленд в мюзикле "Встреча меня в Сент-Луисе", далее перепел Фрэнк Синатра);
- Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (впервые исполнил Вон Монро, затем — Фрэнк Синатра);
- I’ll Be Home for Christmas Фрэнка Синатры.
Песни были исполнены на бандуре, свирели, гитаре, перкуссии и синтезаторе. А героями ролика стали:
- Александр Ремез — боец 110 ОБрТрО; был ранен в боях под Лисичанском,
- Инна Короленко — боевая медикиня взвода огневой поддержки 206 батальона ТрО;
- Дмитрий Романчук — военный 59 ОМПБр; участвовал в обороне Киева;
- Михаил Адамчак — парамедик батальона "Госпитальеры"; фронтмен группы "КораЛЛи";
- Артур Темченко — военный 110-й ОБрТрО, актер и барабанщик;
- Михаил Олейник – из 59-й ОМПБр, композитор и музыкальный продюсер;
- Дмитрий Дудко — военнослужащий 59-й ОМПБр;
- Ирина Косовская — боевая медикиня 3 мотопехотного взвода 1 роты 10 ОГШБр "Эдельвейс";
- Виктория Чудаковская — военнослужащая 59 ОМПБр;
- Светлана Чередниченко – солистка заслуженного академического оркестра Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что видео было снято в блиндаже на Бахмутском направлении, на фоне уничтоженных российскими оккупантами гражданских объектов — дома культуры и железнодорожного вокзала в Лимане, школ и автозаправочной станции в Константиновке в 15 км от линии фронта.
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