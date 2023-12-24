"Путин не удовлетворится куском Украины": в ЕС сделали тревожный прогноз по войне

Боррель призвал к более активной поддержке Украины

Президент России Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную агрессию в ближайшее время. Он хочет вести войну до "победы".

Об этом заявил топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель. В связи с этим чиновник призвал к более активной поддержке Украины. По его словам, в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза, поэтому нужно обратить внимание на опасность, "которая исходит от великой державы" и которая угрожает европейской демократии.

"Путин решил продолжать войну до окончательной победы.

Успех [России] зависит от привлечения на поле боя как можно большего числа людей.

…И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине", – добавил Боррель.

Боррель подчеркивает, что российский президент не может удовлетвориться "куском Украины" и позволить остальной территории принадлежать к Евросоюзу. Кроме того, он рассчитывает, что выборы президента США создадут более благоприятный сценарий для него.

"Поэтому мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени. Путин решил продолжать войну до окончательной победы", – сказал он и добавил "Россия никогда не была способна стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей – и особенно для нас", – подытожил дипломат.

Напомним, ранее мы писали о том, что Fitch сделал тревожный прогноз по войне в Украине.