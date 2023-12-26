Контрактовать производство дронов должны Минобороны и Минстратегпром, которые будут нести за это юридическую ответственность, — Дейнега

Контрактировать и развивать отрасль дронов должны Минобороны и МинСтратегПром

Дроны украинским защитникам предоставляют волонтеры, поэтому дело не в деньгах, а в тех, кто их контрактует.

Об этом заявил экс-замминистра обороны, основатель "Вернись живым" и "Ukrainian witness" Виталий Дейнега.

"Чтобы закрыть вопрос 1 000 000 FPV дронов в следующем году: Это не вопрос денег – 40 000 000 000 грн + деньги United24 было потрачено на "Армию дронов" под руководством и со счетов Госспецсвязи (еще раз привет всем кто говорит, что эта структура не так уж сильно связана с Минцифрой).

Половины этой суммы хватило бы на более миллиона дронов (это без дисконтов по объему). Но я досмотрел сегодня наш очередной выпуск об их операторах и в очередной раз услышал что дроны героям дают волонтеры. Значит, можно предположить, что дело не в деньгах, а в контрактирующих", — пояснил он.

По словам Дейнеги, в 2024 году на "Армию дронов" выделят 40 млрд грн и еще более 10 млрд грн из НДФЛ. Поэтому, сказал он, контрактовать дроны должны структуры, которые несут за это политическую и юридическую ответственность по закону.

Он подчеркнул, что именно Минобороны и МинСтратегПром должны контрактовать и развивать отрасль дронов в следующем году, если мы хотим принципиально иной результат.

"Что касается "Армии дронов", то я продолжаю считать что все закупки в рамках этого проекта, а также мотивация выбора именно тех моделей и производителей, которые контрактовались должны пройти тщательный аудит, а не фарс, который мы недавно увидели. Я не хочу тут кого-либо обвинять. Думаю что аудит – это вполне нормальный вопрос, потому что есть вопросы цен по которым в подразделения приходят дроны от государства. Там надо хорошо разбираться, и в ценах, и в том почему именно такие дроны и у таких покупались. — это аудит это только подтвердит", — добавил Дейнега.

"Почему я не хочу верить на слово в этих вопросах? Причин всего три:

1. Мне не 12 лет и политики – это не та категория людей, которой нужно верить на слово, в принципе.

2. Тема дронов – это одна из тем, от которых зависит наше выживание в следующем и последующих годах. Здесь не может быть лишних вопросов

3. Один из людей на фото месяц назад получил подозрение от НАБУ. У него дома нашли 1,5 млн долларов криптой и наличными. За него очень быстро внесли 25 млн. залога. А до этих событий он возглавлял Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины, которая тратила те же 40+ государственных млрд на дроны. Я понимаю, что судят его за другую историю и вину будут доказывать еще месяцы. Но однажды хочется проверить. Ну, на всякий случай. Да и не то чтобы у нас были месяцы", — подытожил он.