Наказание для уклонистов, е-повестки и еще больше пригодных. Главные изменения в мобилизации по новому закону
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Предложения находятся в стадии законопроекта. Документ еще не приняла Рада и не подписал президент
В Украине предлагается существенно изменить правила мобилизации. В случае принятия Радой нового законопроекта 10378 против уклонистов введут санкции (даже против тех, кто сейчас за границей), повестки теперь смогут отправлять онлайн, а список категорий для отсрочки от службы сокращается. Появляется демобилизация для тех, кто в армии долго и тех, кого освободили из плена. "Телеграф" объясняет, что нового будет:
Вручение повесток
Способов вручить повестку будет больше. В тексте законопроекта пишут, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет призывников и резервистов, куда сможет прийти повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Повестка может прийти также по электронной почте.
Полиция получает право вручать повестки (это в дополнение к их законному праву требовать показать паспорт, не имеющий работников ТЦК). Нужно везде носить военный билет+ID/права/паспорт и указывать по требованию.
Порядок вручения повесток вживую:
- в помещении ТЦК представителями ТЦК;
- по месту жительства и пребывания представителями ТЦК или полицейскими;
- по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;
- в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.
Не прийти в ТЦК можно только по уважительной причине (стихия, болезнь, смерть родственника).
Процесс вручения повестки в общественных местах будут сниматься на видео.
Новые категории подпадают под мобилизацию
Во-первых, призывной возраст сокращают — теперь будут мобилизовать с 25 лет, раньше было 27. Соответственно, повестки будут вручать людям от 25 до 60 лет.
Второй важный момент — из законодательства почти убрали щель для уклонистов в виде получения высшего образования. Почти — потому что речь не идет о возрасте 30+, а только о научной степени. Так, призовут тех студентов, кто учится на уровне ниже предыдущего (как бакалавриат после магистратуры) или одинаковом (например, второй раз бакалавриат).
Далее важный пункт — "ограниченной пригодности" не существует, есть "пригодный" или "непригодный". Всем, кто был признан ранее ограниченно пригодным, нужно в течение 6 месяцев заново пройти медкомиссию.
Право на отсрочку остается не у всех людей с инвалидностью, а только у I и II групп. Таким образом, мобилизации не подлежат:
- забронированные государственными органами и предприятиями;
- лица с инвалидностью I или II группы (удостоверение нужно обновлять), а также непригодные согласно заключению ВЛК до 6 месяцев;
- Женщины и мужчины с тремя детьми;
- Женщины и мужчины воспитывают ребенка до 18 лет сами;
- Опекуны, попечители, приемные родители ребенка (до 18 лет) с инвалидностью;
- Родители и опекуны больного ребенка (список недугов в законе);
- Держатели совершеннолетнего лица с инвалидностью I или II группы;
- Усыновители детей-сирот;
- Смотрители за больным членом семьи (жена, муж, родители). Вывод дает медико-социальная комиссия или врачебно-консультативная комиссия;
- Замужем за человеком с инвалидностью I или II группы;
- Попечители, члены семьи нетрудоспособного лица с инвалидностью;
- женщины и мужчины с ребенком до 18 и мужем/женой в армии;
- женщины в декрете до 3 лет, беременные;
- нардепы, чиновники (список в законе);
- студенты (профессиональной, профессиональной высшей, научных учреждений) и докторанты. Уровень образования выше предыдущего
- педагоги на полную ставку;
- кто имеет погибшего или пропавшего без вести родственника-военного;
- военные, уволенные в запас во время военного положения (на 2 года);
- уволены в запас в связи с выходом из плена (срок не указан);
Наказание уклонистов
Документ предусматривает ряд наказаний для уклонистов – их внесут в Единый реестр должников. Так, за границей не поможет консул (например, для оформления украинского или загранпаспорта за границей гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет нужно показать военно-учетные документы).
А внутри страны больше нельзя будет продать или купить движимое и недвижимое имущество (хоть квартиру, хоть машину). Также нельзя уехать за границу. Уклонист не может получить водительские права, ограничивается право управления собственным транспортным средством, нельзя открыть кредит или ссуду, получить льготы и услуги от государства.
Другие изменения
Важно, что законопроект предусматривает демобилизацию:
- на нее будут иметь право освобождены из плена,
- те, кто непрерывно прослужил в армии во время военного положения в течение последних 36 месяцев,
- военные с I и II группой инвалидности
Также добавляется 90-дневный отпуск для тех, кто освобожден из плена.
Срочная служба отменяется вообще. Да, всех срочников уволят в запас, а мобилизовать только через 6 месяцев после увольнения со срочной службы. Или после увольнения они по желанию могут заключить контракт.
Появляется такое понятие как базовая военная служба для лиц от 18 до 25 лет и базовая общевойсковая подготовка для всех без исключения студентов, включаемая в учебные планы вузов всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина.
Законопроект предлагает ввести новое воинское звание – рекрут. Он проходит испытания перед подписанием контракта или мобилизацией, проходит базовую военную службу.
Ранее "Телеграф" объяснял, почему законопроект о мобилизации исключает из перечня выводов врачебных комиссий заключение об ограниченной пригодности. Теперь, если комиссия решит, что человек непригоден, то военкомат от него "отстанет", а если пригоден, соответственно, он будет вынужден идти служить даже если у него есть инвалидность.