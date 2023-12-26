Наказание для уклонистов, е-повестки и еще больше пригодных. Главные изменения в мобилизации по новому закону

Предложения находятся в стадии законопроекта. Документ еще не приняла Рада и не подписал президент

В Украине предлагается существенно изменить правила мобилизации. В случае принятия Радой нового законопроекта 10378 против уклонистов введут санкции (даже против тех, кто сейчас за границей), повестки теперь смогут отправлять онлайн, а список категорий для отсрочки от службы сокращается. Появляется демобилизация для тех, кто в армии долго и тех, кого освободили из плена. "Телеграф" объясняет, что нового будет:

Вручение повесток

Способов вручить повестку будет больше. В тексте законопроекта пишут, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет призывников и резервистов, куда сможет прийти повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Повестка может прийти также по электронной почте.

Полиция получает право вручать повестки (это в дополнение к их законному праву требовать показать паспорт, не имеющий работников ТЦК). Нужно везде носить военный билет+ID/права/паспорт и указывать по требованию.

Порядок вручения повесток вживую:

в помещении ТЦК представителями ТЦК;

по месту жительства и пребывания представителями ТЦК или полицейскими;

и пребывания представителями ТЦК или полицейскими; по месту работы представителями ТЦК, работодателем или полицейскими;

представителями ТЦК, работодателем или полицейскими; в общественных местах представителями ТЦК или полицейскими.

Не прийти в ТЦК можно только по уважительной причине (стихия, болезнь, смерть родственника).

Процесс вручения повестки в общественных местах будут сниматься на видео.

Новые категории подпадают под мобилизацию

Во-первых, призывной возраст сокращают — теперь будут мобилизовать с 25 лет, раньше было 27. Соответственно, повестки будут вручать людям от 25 до 60 лет.

Второй важный момент — из законодательства почти убрали щель для уклонистов в виде получения высшего образования. Почти — потому что речь не идет о возрасте 30+, а только о научной степени. Так, призовут тех студентов, кто учится на уровне ниже предыдущего (как бакалавриат после магистратуры) или одинаковом (например, второй раз бакалавриат).

Далее важный пункт — "ограниченной пригодности" не существует, есть "пригодный" или "непригодный". Всем, кто был признан ранее ограниченно пригодным, нужно в течение 6 месяцев заново пройти медкомиссию.

Право на отсрочку остается не у всех людей с инвалидностью, а только у I и II групп. Таким образом, мобилизации не подлежат:

забронированные государственными органами и предприятиями;

лица с инвалидностью I или II группы (удостоверение нужно обновлять), а также непригодные согласно заключению ВЛК до 6 месяцев;

(удостоверение нужно обновлять), а также непригодные согласно заключению ВЛК до 6 месяцев; Женщины и мужчины с тремя детьми;

Женщины и мужчины воспитывают ребенка до 18 лет сами;

Опекуны, попечители, приемные родители ребенка (до 18 лет) с инвалидностью;

Родители и опекуны больного ребенка (список недугов в законе);

Держатели совершеннолетнего лица с инвалидностью I или II группы;

Усыновители детей-сирот;

Смотрители за больным членом семьи (жена, муж, родители). Вывод дает медико-социальная комиссия или врачебно-консультативная комиссия;

Замужем за человеком с инвалидностью I или II группы;

Попечители, члены семьи нетрудоспособного лица с инвалидностью;

женщины и мужчины с ребенком до 18 и мужем/женой в армии;

женщины в декрете до 3 лет, беременные;

нардепы, чиновники (список в законе);

студенты (профессиональной, профессиональной высшей, научных учреждений) и докторанты. Уровень образования выше предыдущего

педагоги на полную ставку;

кто имеет погибшего или пропавшего без вести родственника-военного;

военные, уволенные в запас во время военного положения (на 2 года);

уволены в запас в связи с выходом из плена (срок не указан);

Наказание уклонистов

Документ предусматривает ряд наказаний для уклонистов – их внесут в Единый реестр должников. Так, за границей не поможет консул (например, для оформления украинского или загранпаспорта за границей гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет нужно показать военно-учетные документы).

А внутри страны больше нельзя будет продать или купить движимое и недвижимое имущество (хоть квартиру, хоть машину). Также нельзя уехать за границу. Уклонист не может получить водительские права, ограничивается право управления собственным транспортным средством, нельзя открыть кредит или ссуду, получить льготы и услуги от государства.

Другие изменения

Важно, что законопроект предусматривает демобилизацию:

на нее будут иметь право освобождены из плена,

те, кто непрерывно прослужил в армии во время военного положения в течение последних 36 месяцев,

военные с I и II группой инвалидности

Также добавляется 90-дневный отпуск для тех, кто освобожден из плена.

Срочная служба отменяется вообще. Да, всех срочников уволят в запас, а мобилизовать только через 6 месяцев после увольнения со срочной службы. Или после увольнения они по желанию могут заключить контракт.

Появляется такое понятие как базовая военная служба для лиц от 18 до 25 лет и базовая общевойсковая подготовка для всех без исключения студентов, включаемая в учебные планы вузов всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина.

Законопроект предлагает ввести новое воинское звание – рекрут. Он проходит испытания перед подписанием контракта или мобилизацией, проходит базовую военную службу.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему законопроект о мобилизации исключает из перечня выводов врачебных комиссий заключение об ограниченной пригодности. Теперь, если комиссия решит, что человек непригоден, то военкомат от него "отстанет", а если пригоден, соответственно, он будет вынужден идти служить даже если у него есть инвалидность.