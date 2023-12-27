Высший уровень лицемерия: боевики "ДНР" цинично "отпраздновали" уничтожение Марьинки

Враг отмечает оккупацию уничтоженного города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отошли с Марьинки после продолжительных и ожесточенных боев. На оккупированной территории Донецкой области цинично отметили установление контроля над уже разрушенным и опустошенным городом, выпустив почтовую марку.

Об этом сообщает "Почта Донбасса", которая является подконтрольной власти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"). В сообщении поведали о символике марки.

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"В центре щита изображены колос, символизирующий богатство земли, и ширяющая в небе ласточка, олицетворяющая возрождение и обновление", ― говорится в сообщении.

Это выглядит весьма странно и цинично, учитывая, что Марьинка была полностью разрушена. В городе больше нет целых зданий, инфраструктуры и дорог, а земля выжжена.

В Марьинке не осталось целых домов

Как сейчас выглядит Марьинка

Когда-то красивый небольшой город, в котором проживало около 10 тысяч человек, почти за два года полномасштабной войны превратился в груды камней. Ничего больше там не напоминает о мирной жизни.

Марьинка, вид с высоты

Пригород Донецка на линии фронта находился еще с 2014 года. Но захватить его оккупантом удалось только сейчас. Точнее, то что от него осталось, и то только потому что украинская армия отошла к окраинам Марьинки.

Города Марьинки больше нет

Штурмы города усилились с осени 2023 года. Враг продолжат давить, уничтожая квартал за кварталом. В итоге больше никаких целых сооружений в Марьинке нет.

Залужный заявил, что Марьинки больше нет

Ранее "Телеграф" писал, что министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате Марьинки, но в ВСУ поправили неточность.