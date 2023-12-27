От "Новочеркасска" осталась груда обломков: появились новые спутниковые снимки уничтоженного российского корабля

Пострадал не только корабль "Новочеркасск"

В сети появились более качественные спутниковые снимки уничтоженного российского большого десантного корабля "Новочеркасск". На кадрах видны и другие повреждения восточного порта в Феодосии после удара ВСУ.

Сделаны кадры были вечером 26 декабря компанией Maxar Technologies, передает Журналист The New York Times Кристиан Триберт. Для сравнения использовался снимок от 5 декабря, когда все корабли и конструкции на территории порта были целы.

Так, на снимках с космоса можно заметить, что от десантного корабля проекта 775 (по кодификации НАТО — "Ropucha") идет белый дым. Более того, судно существенно затопило. Также на фото заметно, что все-таки затоплено еще одно судно, которое стояло возле "Новочеркасска". Также на территории завода повреждено одно здание.

"Новочеркасск" 5 декабря до удара ВСУ

"Новочеркасск" 26 декабря после удара ВСУ

Напомним, что ВСУ атаковали порт в Феодосии в ночь на 26 декабря. В России признали, что поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", но заявили, что взамен якобы уничтожили два украинских самолета. О степени повреждений корабля оккупанты ничего не сообщили. По порту во временно оккупированной Феодосии могли ударить несколькими ракетами, которые есть на вооружении ВСУ благодаря помощи союзников, в том числе.

Также "Телеграф" сообщал, что Путин злится из-за уничтожения корабля в Крыму. Партизаны говорят, что скоро могут "полететь головы" тех, кто недостаточно защитил судно от атак.