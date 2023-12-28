В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в чем причина (обновлено)

Над одним из городов заметили разведывательный БПЛА

Утром 28 декабря в Украине началась масштабная воздушная тревога. Под угрозой обстрела оказались все области.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что это связано со взлетом вражеского истребителя МиГ-31К. Он является носителем ракет "Кинжал", которые летят с большой скоростью и представляют большую опасность. У ПВО есть крайне мало времени, чтобы ликвидировать эти ракеты.

Таким образом прямо сейчас существует опасность ракетного обстрела со стороны оккупантов. Всех просят находиться в безопасных местах и не покидать их до соответствующего распоряжения.

В сети сообщают, что над Запорожьем замечен разведывательный беспилотный летательный аппарат. О вылетах ракет в настоящее время информации нет.

В 09:38 практически по всем областям страны был объявлен отбой воздушной тревоги. К счастью, за это время взрывов и прилетом нигде не произошло.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 28 декабря российские оккупанты вновь атаковали Украину дронами-камикадзе "шахед". Они были запушены из района Приморско-Ахтарска (территория России). В Воздушных силах Украины рассказали подробности этого происшествия и заявили, что сбить удалось большую часть беспилотников оккупантов.