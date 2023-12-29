Скандальной Госспецсвязи хотят разрешить контролировать весь Интернет: этим может воспользоваться рф

Кабмин прописал очень опасную для страны норму в распоряжении о кибербезопасности, считают эксперты

Вокруг скандального распоряжения правительства №1163-р "Об утверждении плана мероприятий на 2023-2024 годы по реализации Стратегии кибербезопасности Украины" продолжаются острые дискуссии. Да, бурную реакцию на документ спровоцировала норма, которой Кабмин хочет разрешить Госспецсвязи без суда и следствия получать без ограничений персональные данные как рядовых украинцев, чиновников, так и бизнеса. Такое решение несет потенциальные угрозы тотального контроля всех пользователей и бизнеса, и создает серьезную угрозу утечки любых данных, которыми могут воспользоваться вражеские спецслужбы.

На это уже ранее указывал экс-замминистра экономики Игорь Дядюра.

Он уточнил, что 13 пункт продолжает раскрываться на мероприятия, и третье мероприятие — это: "Установка комплектов оборудования подсистемы сбора телеметрии информационно-коммуникационных систем (активные сенсоры) системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки в министерствах, других центральных органах исполнительной власти, на объектах критической инфраструктуры и предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности".

"Товарищи майоры с горячими (очень) головами, холодными (как вареник из морозилки) сердцами и очень чистыми руками — не смогли удержаться на заданной п.13 цели и ставить свои "зонды телеметрии" только "в министерствах, других центральных органах исполнительной власти, на объектах критической инфраструктуры". Надо обязательно вписать "в учреждениях и организациях независимо от формы собственности". — пояснил экс-министр.

Фактически такое оборудование может быть установлено на любых предприятиях, вызывающих "заинтересованность" определенных структур, вражеских спецслужб, рейдеров и т.д. Трудно представить, какой ущерб может быть нанесен государству, бизнесу, если произойдет утечка персональных, финансовых данных, особенно если это крупные компании, работающие с персональными данными миллионов украинцев, как, например, банки, почта, IT-сервисы и т.д.

Этим непременно воспользуется враг и последствия невозможно предвидеть.

"Это не только контроль за всем Интернетом, а даже больше. То, что они делают кроме того, о чем я говорил в интервью Цензору, еще могу добавить, что мы на самом деле не знаем, кем завербованы инициаторы такой идеи. Если эта информация будет потом сливаться в Московию, это вообще будет нонсенс", — рассказал в комментарии "Телеграфу" президент группы IT компаний "Адамант", вице-президент УСПП Иван Петухов.

По его словам, из-за этой нормы в распоряжении КМУ де-факто откроется возможность передачи персональных данных, коммерческих и государственных тайн, частных переписок и записей и т.д. неизвестным лицам, которые потом смогут использовать бесконтрольно и вредить Украине по своему усмотрению, а также еще больше давить на отечественный бизнес и рядовых граждан.

"Понимаете, во-первых, это вне закона. Такие попытки — вне норм Конституции. Потому что для этого нужен специальный закон, который бы регулировал данную сферу. Во-вторых, сегодня это уже отрегулировано следующим образом: к оператору-провайдеру приходит правоохранитель, имеющий право и соответствующий орган, с запросом следователя судьи. Есть следственный судья, который принимает соответствующее решение суда, и с этим решением уже приходят для доступа к информации, а это будет нон-стоп — кого угодно будут кошмарить. Это так работает Северная Корея, Китай и Россия", — подчеркнул Иван Петухов.

Как сообщалось, ранее в Раду этого года вносили также противоречивый законопроект №8087 относительно доступа к информационным системам предприятий и организаций, что может привести к еще более разрушительному влиянию РФ на наше государство и его структуры.

Также "Телеграф" писал, что ВАКС отправил бывшего замглавы Госспецсвязи Виктора Жору под стражу по громкому делу о хищении на 62 млн грн. Всего в производстве фигурируют шесть человек. Речь идет о закупке ПО для Госспецсвязи в 2021—2022 гг. До этого в СИЗО отправили экс-руководителя Госспецсвязи Юрия Щиголя, но тот вышел из-под стражи, внеся залог в 25 млн грн.

Важно разобраться, кто и для чего создает такие инициативы, потому что в воюющей стране играть на руку врагам — вопиющая и недопустимая безответственность, если не сказать больше.