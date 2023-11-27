Эксзамглавы Госспецсвязи отправили в СИЗО: озвучена сумма залога

Если Виктор Жора внесет залог, то на него возложат процессуальные обязанности

Высший антикоррупционный суд 27 ноября отправил бывшего замглавы Госспецсвязи Виктора Жору под стражу. Он может выйти из СИЗО под залог в 10 миллионов гривен.

Жора фигурирует по делу о хищении более 62 млн гривен госсредств. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Всего в деле фигурируют шесть человек. Речь идет о закупке программного обеспечения для Госспецсвязи в 2021-2022 годах. В САП утверждают, что ПО закупили по завышенным ценам. Разницу фигуранты вывели на счета подконтрольных компаний за границей. Таким образом, хотели легализовать и поделить между собой остатки денег.

Если Виктор Жора внесет залог, на него возложат процессуальные обязанности.

Напомним, что бывшее руководство Государственной службы специальной связи подозревают в завладении государственными средствами более чем на 62 млн гривен. Ранее в СИЗО отправили экс-руководителя Госспецсвязи Щиголя, но тот вышел из-под стражи, внеся залог в 25 млн грн.

Ранее "Телеграф" сообщил, что сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины. По данным правоохранителей, он допустил растрату имущества более чем на 10 млн грн.