Ексзаступника голови Держспецзвʼязку відправили в СІЗО: озвучена сума застави

Якщо Віктор Жора внесе заставу, то на нього покладуть процесуальні обовʼязки

Вищий антикорупційний суд 27 листопада відправив колишнього заступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору під варту. Він може вийти із СІЗО під заставу 10 мільйонів гривень.

Жора фігурує у справі про розкрадання понад 62 млн гривень держкоштів. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Загалом у справі фігурують шість людей. Йдеться про закупівлю програмного забезпечення для Держспецзвʼязку у 2021—2022 роках. У САП стверджують, що ПЗ закупили за завищеними цінами. Різницю фігуранти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном. Таким чином хотіли легалізувати й поділити між собою залишки грошей.

Якщо Віктор Жора внесе заставу, то на нього покладуть процесуальні обовʼязки.

Нагадаємо, що колишнє керівництво Державної служби спеціального зв'язку підозрюють у заволодінні державними коштами на понад 62 млн гривень. Раніше в СІЗО відправили екскерівника Держспецзв’язку Щиголя, але той вийшов з-під варти, внісши заставу у 25 млн грн.

Раніше "Телеграф" повідомив, що співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику міністра юстиції України. За даними правоохоронців, він допустив розтрату майна на понад 10 млн грн.