Война — день 677: Украина празднует Новый год, ПВО сбивает "шахеды" в небе

Оперативно о главном в сутки

Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта с переменным успехом даже несмотря на наступивший Новый год. Российские террористы в ночь с 31 на 1 декабря снова запускали иранские беспилотники по украинским городам. А президент Украины Владимир Зеленский тем временем поздравил страну с Новым годом.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

02:00 Одесса отбивается от "шахедов". Сообщается о прилетах (пострадало не менее пяти гражданских объектов) и пожаре в многоэтажном жилом доме.

01:30 Российские террористы пытались атаковать Украину беспилотниками, но были отбиты. По регионам дают отбой воздушной тревоги, активность стратегической авиации террористов не замечена.

Что было в Украине 29 декабря — читайте по ссылке: Война — день 674: самая масштабная атака России и визит Зеленского в Авдеевку

Информацию за 30 декабря смотрите по ссылке: Война — день 675: Россия получает "ответ" за мощный удар по Украине

О том, что происходило 31 декабря, читайте в материале: Война — день 676: ВСУ продвигаются на фронте, а оккупанты обстреливают мирные города