ВСУ сбили вертолет РФ из реактивной артиллерии: как это возможно (видео)

Россиянам серьезно не повезло в тот день

Украинские воины отважно сражаются за свою родину и наносят непоправимый ущерб российским оккупантам. Иногда их усилия дают по настоящему фантастический результат, в который даже трудно поверить.

Об одной из таких историй рассказал командир реактивной батареи 110 ОМБр. Передает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Речь о сбитии вертолета с помощью реактивной установки залпового огня. Он объяснил, что это произошло в тот момент, когда его воины отрабатывали по очередной цели. В этот момент в район цели влетают вражеские вертолеты и один из них подлез прямо "под раздачу".

"В один из них попадает наш РС (реактивный снаряд — Ред.). Все знают, что это было, но как-то записать в факты, что это реактивщики сдуру сбили вертолет… Просто они оказались не в то время и не в том месте. Пилотам этого вертолета лучше в казино не ходить", — говорит воин.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что потери россиян в войне против Украины растут каждый день, значительно превышая украинские. В частности, за последнюю неделю ноября, потери россиян в технике были в 3-6 раз больше, чем потери ВСУ.