То, что можно проверить: потери россии и Украины за неделю сравнили аналитики

Разница достаточно поразительная

Потери россиян в войне против Украины растут каждый день, значительно превышая украинские. В частности, за последнюю неделю, с 24 по 30 ноября, потери россиян в технике в 3-6 раз больше, чем потери ВСУ.

К такому выводу пришли OSINT-аналитики проекта Oryx. Статистику публикует его основатель Якуб Яновский, ведь на основной странице в Х проект прекратил свое существование.

Общие потери россиян в технике на последней неделе превышают потери украинских защитников на 30,6%.

По данным Oryx, с 24 по 30 ноября потери с обеих сторон составляют:

россия — 111 ед. техники

Украина — 34 ед. техники

Интересная разница в показателях потерь танков и зенитно-ракетных комплексов:

Танки: россия — 33 ед. Украина — 5 ед.

ЗРК: россия — 6 ед.

Кто такие Oryx и как они ведут подсчет

OSINT-проект Oryx – это нидерландский сайт разведки на основе открытых источников (Open source intelligence – OSINT). То есть аналитики ведут подсчет потерь военной техники на основе фото- или видео-фиксации медиа-ресурсов и соцсетей.

Oryx регулярно цитировались в международных медиа, в частности в Forbes, CNN, Reuters, The Guardian, Newsweek и CBS News. Поскольку подсчеты Oryx состоят только из визуально подтвержденных потерь, на сайте представлены абсолютные минимальные числа отсчета для их оценки.

Однако с октября 2023 проект прекратил свое существование, ведь создавался исключительно как хобби на волонтерских началах. Пока аналитику продолжает вести его основатель Якуб Яновский.

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы во время своей попытки наступать на Авдеевку несут среднесуточные потери, которіе больше, чем было в марте 2023 года во время наступления российских войск на Бахмут.