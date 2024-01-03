В ЕС ответили на вопли России по поводу обстрела Белгорода

России напомнили, что она — страна-агрессор и именно она развязала войну

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано не стал осуждать удары по территории Белгорода, которые были совершены 30 декабря. Он лишь добавил, что это законное право Украины на оборону.

Такое заявление Стано сделал в ответ на вопрос российского агентства ТАСС насчет того, поддерживает ли ЕС удары по гражданским объектам с использованием его оружия, за поставки которого отвечает дипломатическая служба Евросоюза под руководством Жозепа Борреля. Его объяснение было довольно лаконичным и ясным.

"В целом Украина имеет законное право защищать себя от <…> агрессии", — сказал Стано.

Также представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода, поскольку страна-агрессор неоднократно была замечена на лжи и фейках.

"Что касается конкретного инцидента в Белгороде, то никакая информация, которая приходит из России, не может считаться достойной доверия", — сказал Стано.

В то же время Министерство иностранных дел Франции также не стало осуждать удары по Белгороду. При этом России лишний раз напомнили, что именно она развязала эту войну и она ее может прекратить.

"Есть государство-агрессор, Россия, которое проводит стратегию террора, преднамеренно нанося удары по важнейшим объектам гражданской инфраструктуры в нарушение международного гуманитарного права, и государство, подвергающееся агрессии, Украина, которое действует в порядке самообороны в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций", — сказали в МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны РФ прокомментировали удары по Белгороду и заявили, что по городу якобы били ракетами "Ольха" в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire".