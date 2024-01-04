"Ты бы лучше молчал": Милованов предложил мобилизацию путем лотереи, в сети горячо обсуждают

Пост Милованова вызвал большое обсуждение

Экс-министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки. В сети отреагировали на такое заявление и высказали свое мнение.

На своей странице в Facebook Милованов написал пост, в котором он, ссылаясь на слова своих подписчиков, размышлял о необычном подходе к мобилизации. К тому же он напомнил, что мобилизацию с помощью жеребьевки или лотереи практиковали в Соединенных Штатах Америки, в том числе во время мировых и войны во Вьетнаме.

"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство случайно вытягивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие нет. И так делает для каждой волны мобилизации", — отметил Милованов.

Однако бывший министр подчеркнул, что такой способ считался неэффективным, поскольку под мобилизацию мог попасть, к примеру, ученый или инженер, который занимается разработкой важного оружия.

Он отметил, что такой механизм считался неэффективным, так как таким образом могли мобилизовать, например, ключевого ученого или инженера, разрабатывавшего важное оружие.

Что ответили в сети

Офицер ВСУ Юрий Касьянов на своей странице в Facebook прокомментировал предложение Милованова. По его мнению, система призіва должна быть справедливой.

Доктор экономических наук Андрей Длигач на своей странице в соцсети выступил против идеи, о которой говорит Милованов. В свою очередь он считает, что нужно решить три основных вопроса:

вопрос справедливости;

эффективность использования человеческого ресурса;

Экономическая целесообразность.

Украинский военный и активист Олег Симороз считает, что Тимофей Милованов хайпует на теме войны и мобилизации. Он прикрепил скрин с перечнем учреждений, которые входят в список критически важных для функционирования экономики. В частности, там есть и Киевская школа экономики, президентом которой является Милованов.

Украинская художница, иллюстратор книг и искусствовед Елена Грозовская также прокомментировала слова Милованова. Она подчеркнула, что в свое время это уже придумал Хорхе Луис Борхес в рассказе "Лотерея в Вавилоне". Это небольшой рассказ о государстве, где каждый гражданин, достигший восемнадцати лет, принудительно участвует в Великой Лотерее, определяющей характер его судьбы.

Украинский блогер Серж Марко написал большой пост по поводу слов Милованова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский объяснил, почему в Украине необходимы меры по усилению мобилилзации.