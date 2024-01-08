Поставка запчастей для БПЛА из Китая: производитель дронов назвал три проблемы

Без западных партнеров Украина не справится, однако и полагаться на импорт нельзя

В производстве украинских дронов с комплектующими из Китая есть ряд проблем. Одна из главных загвоздок заключается в сроках доставки деталей.

Об этом "Телеграфу" сказал военнослужащий ВСУ и бывший депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Луценко. Он озвучил три основных проблемы.

"Первая – риск. Если Россия готовится к новому наступлению и войне с Европой, то через некоторое время все возможные поставки комплектующих в Украину будут обрезаны. В таком случае мы останемся ни с чем. Мы как воюющая страна должны об этом думать и вместе с партнерами максимально локализовать все возможные производства. Без западных партнеров мы не справимся, однако и полагаться на импорт нельзя", — сказал собеседник издания.

Вторая проблема — это цепь снабжения. Новые детали нужно заказывать из Китая каждую неделю, в связи с чем тестирование и разработки новых технологий в Украине значительно замедляются. Обычно заказ занимает две-три недели не считая форс-мажоры на границах и другие проблемы.

"Иногда нужно что-то немедленно, но в Украине нет ответственной структуры, которая этим занималась бы", — подчеркнул Луценко.

Третья проблема состоит в том, что не все технологии Китая можно экспортировать. Потому нет возможности получить доступ к критически важным технологиям.

"Конечно, такая зависимость от китайских поставок является одной из серьезных угроз украинской национальной безопасности", — подытожил военный.

К слову, на днях мастерская Игоря Луценко по производству беспилотников пострадала во время очередных ракетных атак со стороны российских оккупантов.

Подробнее читайте в полном материале на сайте "Телеграф": "Этим должен заняться президент": Игорь Луценко о дефиците дронов, зависимости Украины от Китая и преимуществе россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что большая часть дронов, которые используют ВСУ, производятся в Украине, отечественными предприятиями. Много украинских компаний наладили производство в интересах армии.