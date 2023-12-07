Кто производит беспилотники для ВСУ: в Минстратегпроме рассказали

Сейчас украинские производители способны выдать приличное количество дронов, произведенных именно в Украине.

Большинство моделей беспилотников, используемых Вооруженными силами Украины, производятся отечественными предприятиями. Большое количество украинских компаний наладило производство дронов в интересах украинской армии.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По его словам, это привело к тому, что Министерство обороны активно наращивает закупки БПЛА.

"Рад, что абсолютное большинство закупаемых для Сил обороны дронов – уже произведены в Украине. Через импорт заходит уже только несколько моделей", – отметил он.

По словам Камышина, сейчас украинские производители способны выдать приличное количество дронов, произведенных именно в Украине. Причем это как самые маленькие и дешевые FPV, которых нужно очень много, так и дальнобойные аналоги российских "шахедов", которые уже производятся массово. В планах – нарастить производство БПЛА.

Напомним, воины 11-й бригады Национальной гвардии Украины уничтожили пусковую установку новейшего ЗРК С-350 "Витязь" с помощью двух FPV-дронов. Одна такая ПУ стоит 135 миллионов долларов США, а у россиян их всего шесть.