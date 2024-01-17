В РФ продолжается мобилизация: в ГУР сказали, смогут ли оккупанты пойти в наступление на нескольких направлениях

РФ будет использовать любое прекращение огня для улучшения своих возможностей

Россия не имеет сейчас резервов, чтобы мощно наступать на двух-трех направлениях. При этом оккупанты продолжают мобилизацию.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий во время выступления на пресс-конференции второго дня дискуссионной программы в рамках проекта Deciding Your Tomorrow. По его данным, мобилизация в России продолжается и россиянам удается восстановить потери, которые они несут каждый день, но этого резерва недостаточно, чтобы сформировать мощные стратегические наступательные операции на двух-трех направлениях.

"Нет того о чем говорит Путин и чем он пугает европейское сообщество по поводу открытия второго фронта и наступления. На сегодняшний день сухопутный компонент, воздушно-десантный компонент армии РФ не может провести стратегические наступательные операции. Штурмовые и тактические – да. И это мы видим, они это продолжают, но стратегические наступательные операции без мощных резервов сделать им невозможно", — рассказал Скибицкий.

Он добавил, что по оценкам ГУР МО, тактические боевые действия со стороны российской армии будут продолжаться и РФ будет использовать любое прекращение огня для улучшения своих возможностей для восстановления или открытия новых направлений для боевых действий.

"Мы не можем допустить, чтобы мы потеряли свою территорию из-за своего бездействия. В случае остановки войны и боевых действий противник получит возможность накопить силы и восстановить боевые возможности. Мы это наблюдали в 2015-2016 годах, когда на захваченных территориях Луганской и Донецкой областей были приостановлены боевые действия, и мы получили новую агрессию в 2022 году", — сказал Скибицкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России рассказали, когда начнут выдавать электронные повестки.