В результате взрыва в Запорожье погибли два человека

В Запорожье в общежитии по улице Бородинской произошел взрыв, в результате которого погибло два человека - мужчина и женщина. По предварительной информации, взорвалась граната.

Об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.

«На месте работают работники полиции. Есть погибшие», – сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и спасатели.

По данным полиции, за 10 месяцев 2017 года правоохранители зафиксировали 139 случаев использования взрывных устройств в мирных городах Украины.