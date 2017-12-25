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В результате взрыва в Запорожье погибли два человека
Новости Украины: В Запорожье в общежитии произошел взрыв, есть погибшие.
В Запорожье в общежитии по улице Бородинской произошел взрыв, в результате которого погибло два человека - мужчина и женщина. По предварительной информации, взорвалась граната.
Об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.
«На месте работают работники полиции. Есть погибшие», – сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.
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Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и спасатели.
По данным полиции, за 10 месяцев 2017 года правоохранители зафиксировали 139 случаев использования взрывных устройств в мирных городах Украины.
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