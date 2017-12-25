Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гватемала перенесет свое посольство в Иерусалим Гватемала перенесет свое посольство в Иерусалим
Новости: В Перу помилован экс-президент Альберто Фухимори В Перу помилован экс-президент Альберто Фухимори
Новости: Молодежная сборная Украины завоевала пять медалей Молодежная сборная Украины завоевала пять медалей
Новости: Как выглядит личный поезд королевы Виктории (Фото) Как выглядит личный поезд королевы Виктории (Фото)

В результате взрыва в Запорожье погибли два человека
03:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Запорожье в общежитии произошел взрыв, есть погибшие.

В Запорожье в общежитии по улице Бородинской произошел взрыв, в результате которого погибло два человека - мужчина и женщина. По предварительной информации, взорвалась граната.

Об этом "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.

«На месте работают работники полиции. Есть погибшие», – сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

В Киеве обвалилась стена, повреждены два автомобиля и газопровод

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и спасатели.

По данным полиции, за 10 месяцев 2017 года правоохранители зафиксировали 139 случаев использования взрывных устройств в мирных городах Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взрыв, Запорожье, Регионы, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Во Львове почтили память Вячеслава Чорновила В Одесской области заметили махинации со списками избирателей На Прикарпатье уже сутки ищут заблудившегося в горах туриста

Последние новости

Полиция в США застрелила ребенка во время задержания Шикарный дизайн: старый дом с современной пристройкой в Италии (Фото) Трампа раскритиковали за скандальный ретвит
Сегодня читают
01 Биометрический контроль для россиян введут раньше времени
02 Завод "Антонов" подписал контракт с французской компанией на перевозку спутников
03 Два турецких гранда намерены подписать лидера "Динамо"
04 Минфин: изменения в налоговой сфере
05 Стала известна зарплата Виды в "Бешикташе"
Новости сегодня
07:17 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.12 - 31.12)
07:15 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2017: все знаки зодиака
07:13 Знаменательные события в истории: 25 декабря 2017 года
06:37 Четыре человека погибли в результате взрыва в Мексике
06:12 Джессика Альба поделилась "беременным" фото
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В полицию поступило 73 сообщения о нарушениях на выборах в ОТО Поступили сообщения о нарушениях на выборах в ОТО
Новости: Еврокомиссар призвал к скорейшему решению миграционной политики ЕС Еврокомиссар призвал быть лояльными к мигрантам
Новости: Франция хочет обсудить биткоин на саммите G20 Франция хочет обсудить биткоин на саммите G20
Новости: Как провести новогоднее застолье без последствий для организма Как провести новогоднее застолье без последствий для организма
Добавить комментарий
0