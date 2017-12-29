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В аэропорту "Борисполь" два терминала будут снесены

Аэропорт "Борисполь"
19:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости Украины: Терминалы B и F аэропорта "Борисполь" нужно снести, взамен расширить территорию действующего терминала D.

Такое мнение высказал коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко, сообщает ЦТС.

"Старые терминалы B и F будут снесены, поскольку устаревшие конструкции и неправильное планирование этих комплексов нельзя модернизировать", — отметил Зубко.

Он добавил, что вместо них построят пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиницу, паркинги, специальные галереи для прохода транзитных пассажиров.

По его словам, галерея терминала D будет постепенно расширяться в сторону терминала В, что позволит увеличить количество гейтов.

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Новости Украины, Аэропорт, Борисполь, Киев, Терминал, Финансирование.
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