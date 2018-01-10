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У берегов Одессы пройдут совместные учения ВМС Украины и США

ВМФ Украины
00:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: viknaodessa.od.ua

Новости Украины: Украинские и американские военные моряки проведут совместные тренировки у берегов Одессы.

Украинские и американские военные моряки проведут совместные тренировки у берегов Одессы.

Как сообщили в командовании Военно-морских сил ВС Украины, совместные тренировки запланированы с экипажем американского ракетного эсминца Carney, прибывшего в Одесский морской порт 8 января.

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Как сообщили в пресс-службе порта, указанный эсминец ошвартовался у причала нового терминала Одесского порта на Карантинном молу. Carney (DDG64) вошел в Черное море «для поддержания безопасности и региональной стабильности», это четвертый визит в Черноморскую акваторию Carney за последние несколько лет.

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В частности, в июле прошлого года он находился в Одесском порту с 10 по 18 июля. «Тогда корабль принимал участие в международных учениях «Си Бриз-2017», во время которых, кстати, на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко. В этот раз USS Carney пробудет в Одессе до 11 января, после чего отправится в порты Болгарии, Румынии и Грузии», - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщалось ранее, утром 8 января в Одесский морской порт вошел американский ракетный эсминец Carney. Как заявило командование 6-го флота ВМС США, цель визита Carney DDG64 - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

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Новости Украины, ВМС, ВМФ, Одесса, США, Украина, Учения.
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