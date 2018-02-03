Карта АТО: Боевики обстреляли позиции возле Авдеевки, есть раненые военные

В течение минувших суток в результате обстрелов позиций ВСУ со стороны российско-террористических группировок в районе Авдеевки были ранены трое украинских военнослужащих. Об этом проинформировал в среду на брифинге в УКМЦ спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов 2 февраля трое украинских военнослужащих получили ранения. Это произошло в районе Авдеевки. Наши защитники были эвакуированы в военно-мобильный госпиталь, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья двух военнослужащих удовлетворительное, одного — средней тяжести", - сообщил Гуцуляк.

Представитель МОУ отметил, что в течение минувших суток российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины, применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

На Луганском направлении сутки прошли без обстрелов, зато боевики активизировались на Донецком направлении.

"Здесь в течение суток произошло 4 прицельных вражеских обстрела позиций защитников Украины. С около 12-ти в течение 40 минут противник беспокоил защитников Лебединского огнем из гранатометов и выпустил 4 снаряда из минометов калибра 82-мм. После 15-ти часов оккупанты выпустили 7 мин из минометов калибра 82-мм по нашим войскам в районе Павлополя", - сказал Гуцуляк.

По его словам, наиболее горячо в минувшие сутки было вблизи Авдеевки. "Здесь боевики российско-оккупационных войск в целом в течение почти 4 часов дважды вели активные обстрелы наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также противник выпустил в сторону наших защитников 7 снарядов из минометов калибра 82-мм", - отметил представитель МОУ по вопросам АТО.

В подавляющем большинстве случаев военные ВСУ огонь в ответ не открывали. Лишь в районе Авдеевки была "адекватно" подавлена огневую активность террористов из стрелкового оружия, сообщил представитель МОУ.