Высший совет правосудия собирает внеочередное заседание

Внеочередное заседание Высшего совета правосудия (ВСП) в связи с освобождением человека, стрелявшего в сотрудника правоохранительных органов, состоится в понедельник.

"Сегодня в 16:00 внеочередное заседание Высшего совета правосудия. ВСП созывается для срочного обсуждения проблемы охраны судов", - написала пресс-секретарь ВСП Оксана Лысенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что требует немедленной реакции ВСП на действия судьи Шевченковского районного суда Киева, отпустившего из-под ареста человека, "нанесшего огнестрельное ранение полицейскому в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов". "Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением. Это безобразное решение, которое обязывает меня, как министра… принять адекватные меры реагирования", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, глава ведомства обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. "Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов", - отметил он.

"В соответствии с ст.160 закона Украины о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны. Создание этой службы который год саботируется сотрудниками Государственной судебной администрации… Буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком", - написал А.Аваков.

15 февраля во время избрания меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову возле здания Соломенского райсуда Киева периодически возникали столкновения. В тот день в районное управление полиции были доставлены 36 активных участников столкновения возле суда, среди них – мужчина, который применил огнестрельное оружие и ранил полицейского.

По информации народного депутата Егора Соболева, Шевченковский райсуд Киева отпустил трех участников столкновений на поруки нардепов: активиста движения "Визволення" Александра Федорченко (позывной "Брест"), добровольца "Донбасса" Николая Чудовского (позывной "Чудо"), добровольца из Грузии Луку Чхетия (позывной "Лука"). По информации СМИ, один из них мог ранить полицейского.