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Во Львовской области на стрельбах погиб пограничник

ГПСУ
16:02 Сегодня Телеграф
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Сегодня, 22 февраля, во время выполнения учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования ГПСУ, что в Львовской области.

Во Львовской области в четверг во время выполнения учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-служба погранведомства.

"По данному факту пограничное ведомство незамедлительно проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры. В это время оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

Обстоятельства гибели пограничника в Госпогранслужбе не сообщили.

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Новости Украины, Госпогранслужба, ГПСУ, Львовская область, Пограничники, Происшествие.
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