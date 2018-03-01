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"Укрпочта" предупредила о задержке почты из-за погодных условий
Новости Украины: Из-за сложных погодных условий на территории Украины возможны задержки в доставке почтовых отправлений.
"В связи со сложными погодными условиями на территории Украины возможны задержки доставки почты в таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и г. Киев", — говорится в сообщении компании "Укрпочты".
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Есть трудности с доставкой международных отправлений. Аэропорт "Борисполь" информирует о задержках в обслуживании грузов и почты как на импорт, так и на экспорт из-за ухудшения погоды.
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