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"Укрпочта" предупредила о задержке почты из-за погодных условий

Снегопад
17:42 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Из-за сложных погодных условий на территории Украины возможны задержки в доставке почтовых отправлений.

"В связи со сложными погодными условиями на территории Украины возможны задержки доставки почты в таких областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и г. Киев", — говорится в сообщении компании "Укрпочты".

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Есть трудности с доставкой международных отправлений. Аэропорт "Борисполь" информирует о задержках в обслуживании грузов и почты как на импорт, так и на экспорт из-за ухудшения погоды.

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Новости Украины, Проблемы на дорогах, Снегопад, Украина, Укрпочта.
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