Южнодонбасский водопровод вновь попал под обстрел
Новости Украины: В результате обстрела поврежден трансформатор на насосной станции водопровода.
Южнодонбасский водопровод снова попал под обстрел. Об этом га своем сайте сообщает коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса».
«Сегодня ночью насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода снова оказалась в зоне обстрелов. В результате боевых действий поврежден трансформатор 35 кВ ввода №1. В настоящее время электроснабжение насосной станции осуществляется от ввода №2 (без резерва)», - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, Южнодонбасский водопровод неоднократно прекращал работу из-за обстрелов.
Водопровод обеспечивает водой три фильтровальные станции: Карловскую (село Карловка), Великоанадольскую (город Волноваха) и Старокрымскую (город Мариуполь).