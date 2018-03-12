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Южнодонбасский водопровод вновь попал под обстрел

Водопровод
01:31 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В результате обстрела поврежден трансформатор на насосной станции водопровода.

Южнодонбасский водопровод снова попал под обстрел. Об этом га своем сайте сообщает коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса».

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«Сегодня ночью насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода снова оказалась в зоне обстрелов. В результате боевых действий поврежден трансформатор 35 кВ ввода №1. В настоящее время электроснабжение насосной станции осуществляется от ввода №2 (без резерва)», - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Южнодонбасский водопровод неоднократно прекращал работу из-за обстрелов.

Водопровод обеспечивает водой три фильтровальные станции: Карловскую (село Карловка), Великоанадольскую (город Волноваха) и Старокрымскую (город Мариуполь).

 

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Новости Украины, АТО, Боевики, Новости АТО, Обстрел, Украина, Южнодонбасский водопровод.
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