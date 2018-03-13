Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга
Новости: Розенко: Угрозы языкам нацменьшинств нет Розенко: Угрозы языкам нацменьшинств нет
Новости: Форвард "Динамо" оценил шансы команды на проход в 1/4 ЛЕ Форвард "Динамо" оценил шансы команды на проход в 1/4 ЛЕ
Новости: Болгарские археологи сообщили о сенсационной находке возрастом 8000 лет Болгарские археологи сообщили о сенсационной находке возрастом 8000 лет
X

СБУ пресекла наркотрафик в Одессе

Экстази
04:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Житель Одессы доставлял наркотики из-за рубежа через одного из международных почтовых операторов.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одессе контрабанду психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что организатор наркотрафика - житель Одессы - доставлял наркотики из-за рубежа через одного из международных почтовых операторов. Посылки с психотропами забирала его сообщница. Затем злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона", - говорится в сообщении.

Пограничники перекрыли канал контрабанды наркотиков в ЕС

Отмечается, что правоохранители задержали наркодельцов согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения очередного почтового "отправления", в котором было полтысячи таблеток экстази. Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет около двухсот тысяч гривень. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Наркотики, Наркотрафик, Одесса, СБУ, Экстази.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Взрыв в центре Донецка: появились подробности Ситуация на Донбассе: Боевики дважды стреляли, пострадавших нет 13 марта на одном из столичных мостов ограничат движение

Последние новости

Компания Tactical Hunter представила мощнейший карабин (Видео) Отжигать, как в молодости: смешные фото мужчин, которые не знают скуки Более 200 тыс человек зарегистрировались на ВНО-2018
Сегодня читают
01 Украинский гимнаст получит российское гражданство
02 "Он не сможет боксировать со мной": Линарес - о бое с Ломаченко
03 В Киеве на взятке поймали крупного налоговика
04 Эффективное очищение сосудов чесноком и лимоном
05 "Запорожец" на гусеничном ходу поражает своими способностями (Видео)
Новости сегодня
05:07 "Умный фломастер" из Киева профинансировали на Kickstarter
04:45 Для десятых классов готовят проектный курс по естествознанию
04:43 Шведка привлекла массу внимания из-за невероятной длины своих ног (Фото)
04:43 В Мьянме на месте разрушенных деревень рохинджа строят военные базы
04:16 На Черниговщине задержали браконьеров
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд
Новости: Адвокаты Кернеса: доказательства обвинения недействительны Адвокаты Кернеса: доказательства ГПУ недействительны
Новости: Мэй угрожает России "серьезными мерами" Мэй угрожает России "серьезными мерами"
Новости: Свиньи-Франкенштейны: что необходимо знать о революционном открытии японских ученых Свиньи-Франкенштейны: что необходимо знать о революционном открытии японских ученых
Добавить комментарий
0