СБУ пресекла наркотрафик в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одессе контрабанду психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что организатор наркотрафика - житель Одессы - доставлял наркотики из-за рубежа через одного из международных почтовых операторов. Посылки с психотропами забирала его сообщница. Затем злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали наркодельцов согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения очередного почтового "отправления", в котором было полтысячи таблеток экстази. Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет около двухсот тысяч гривень. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.