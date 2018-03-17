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На "Азовстали" из-за отравления газом погибли два человека

Азосталь
03:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: wikimapia.org

Новости Украины: На "Азовстали" группы "Метинвест" погибли два человека из-за отравления колошниковым газом.

На металлургическом комбинате "Азовсталь" (Мариуполь, Донецкой обл.), входящем в группу "Метинвест", в пятницу в результате чрезвычайного происшествия со смертельным исходом погибли два человека.

Как сообщает местный интернет-ресурс 0629.com.ua, возле доменной печи №4 погибли двое мужчин 41-го и 42 лет.

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При этом сайт ссылается на информацию пресс-службы 3 спасательного отряда ГУ МСЧС Украины в Донецкой области, которая озвучила предварительную версию об отравлении людей угарным газом.

Интернет-СМИ также приводит сообщение пресс-службы "Метинвеста", которая подтвердила информацию о ЧП со смертельным исходом. При этом уточняется, что 16 марта в доменном цехе меткомбината "Азовсталь" ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" (сервисное предприятие "Метинвеста" - "Метинвест-Промсервис" – ИФ) получили отравление колошниковым газом (отходящими газами из доменной печи - ИФ). На предприятии создана комиссия по расследованию обстоятельств ЧП. Также к расследованию происшествия привлечена полиция.

Сайт отмечает, что около месяца назад мэр Мариуполя Вадим Бойченко на встрече с журналистами сказал, что ДП-4 отремонтирована, является экологически чистой, в нее "вложено $100 млн".

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Как сообщалось, председатель комиссии Мариупольского городского совета по вопросам социальной защиты, охраны здоровья и экологии Максим Бородин предложил снижать производство на метпредприятиях группы "Метинвест" - ММК им. Ильича и "Азовстали" - при неблагоприятных метеорологических условиях с целью улучшения экологической ситуации в городе. При этом экологи выступают за ужесточение штрафов за нанесение ущерба экологии.

"Азовсталь" в 2017 году увеличила производство общего проката на 14,2% по сравнению с 2016 годом – до 3,8 млн тонн, стали - на 15,1%, до 4,265 млн тонн, чугуна - на 18,9%, до 3,777 млн тонн.

Предприятие входит в группу "Метинвест".

ООО "Метинвест-ПромСервис" создано в 2015 году на базе ремонтных подразделений металлургических комбинатов - ММК им. Ильича, "Азовсталь" и Енакиевского метзавода. Компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на всех метпредприятиях группы "Метинвест".

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

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Новости Украины, Азовсталь, Жертвы, Колошниковый газ, Мариуполь, Метинвест, Новости Мариуполя, Отравление, Украина.
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