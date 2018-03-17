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В Волынской области обесточенными остаются 19 населенных пунктов

Ремонт ЛЭП
10:09 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Волынской области в результате сложных погодных условий произошло обесточивание 19 населенных пунктов.

Из-за осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега), в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов Волынской области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. В сообщении также отмечается, что подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 608 выездов.

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В результате принятых мер спасено 3 человека, 46 зданий и 5 ед. автотракторной техники. Следует отметить, что с 6:30 17 марта 2018 ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в город Киев.

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Новости Украины, Волынская область, Населенные пункты, Обесточивание, Сложные погодные условия.
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