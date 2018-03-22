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Во Львовской области на шахте "Степная" травмировался горняк

Шахта
09:23 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Во Львовской области на шахте "Степная" по неосторожности травмировался шахтер, он доставлен в больницу.

В среду в 18:20 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте "Степная" по неосторожности травмировался мужчина. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Как выяснилось, шахтеру сорок лет. Его с сотрясением мозга и забойной раной головы был госпитализирован в Червоноградскую городскую больницу.

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Напомним, по данным разведки, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей затапливаются шахты, в результате чего на поверхность выталкивается метан и другие ядовитые газы.

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Новости Украины, Львовская область, Травмировался шахтер, Шахта "Степная".
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