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В центре Львова на женщину упала глыба льда, нанеся травму головы
Новости Украины: Во Львове на площади Рынок со здания на 38-летнюю женщину упала глыба льда, потерпевшая получила гематому затылочной части.
На 38-летнюю женщину упала глыба льда на площади Рынок во Львове, в результате чего пострадавшая получила гематому затылочной области. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
"Как сообщили на "Горячей линии города", сегодня на пл.Рынок, 14 с крыши дома упала глыба льда. Женщина, 38 лет, получила гематому затылочной области", - говорится в сообщении.
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От госпитализации женщина отказалась.
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Telegraf.com.ua