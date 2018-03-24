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В центре Львова на женщину упала глыба льда, нанеся травму головы

Сосульки
19:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Во Львове на площади Рынок со здания на 38-летнюю женщину упала глыба льда, потерпевшая получила гематому затылочной части.

На 38-летнюю женщину упала глыба льда на площади Рынок во Львове, в результате чего пострадавшая получила гематому затылочной области. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Как сообщили на "Горячей линии города", сегодня на пл.Рынок, 14 с крыши дома упала глыба льда. Женщина, 38 лет, получила гематому затылочной области", - говорится в сообщении.

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От госпитализации женщина отказалась.

В Киевгорсовете призвали балансодержателей как можно скорее расчистить кровли от сосулек и снега , чтобы ликвидировать угрозу их падений.

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Новости Украины, Гематома затылочной части, Глыба льда, Глыба льда упала на человека во Львове, Львов, Травма.
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