В центре Львова на женщину упала глыба льда, нанеся травму головы

На 38-летнюю женщину упала глыба льда на площади Рынок во Львове, в результате чего пострадавшая получила гематому затылочной области. Об этом сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Как сообщили на "Горячей линии города", сегодня на пл.Рынок, 14 с крыши дома упала глыба льда. Женщина, 38 лет, получила гематому затылочной области", - говорится в сообщении.

От госпитализации женщина отказалась.

В Киевгорсовете призвали балансодержателей как можно скорее расчистить кровли от сосулек и снега , чтобы ликвидировать угрозу их падений.