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Возле АП требовали расследовать смерть Чорновола

Митинг
17:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Около двух сотен активистов устроили шествие памяти Чорновола по центру Киева и митинг возле Администрации Президента.

Сегодня исполнилось 19 лет со дня гибели политического деятеля Вячеслава Чорновола в автокатастрофе. В связи с этим около двух сотен активистов устроили шествие по центру Киева и пришли к АП. По словам корреспондента, участие в шествии приняли около 200 человек. К Администрации Президента Украины двинулись с целью произнести требование, а именно - возобновить расследование обстоятельств гибели В. Чорновола.

"Многие обстоятельства гибели в автомобильной катастрофе лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола свидетельствуют о сомнительности официальной версии о случайности аварии, и тем самым утверждают, что это было спланированным убийством", - отмечают активисты.

Вячеслав Чорновол - украинский политик, журналист, публицист, участник диссидентского движения. В апреля 2014 года суд возобновил расследование по делу о смерти лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола. В феврале 2017 более 300 народных депутатов обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой взять под личный контроль расследование убийства Вячеслава Чорновола.

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Новости Украины, Акция, АП, Вячеслав Чорновол, Киев, Митинг, Память, Украина.
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