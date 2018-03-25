https://telegraf.com.ua/files/2018/03/29511585_1003681976464362_3532930040554741666_n-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3976283-v-kieve-tramvay-stolknulsya-s-lexus.html
В Киеве трамвай столкнулся с Lexus
Новости Украины: Из-за чрезвычайного происшествия движение трамваев по маршруту было временно прекращено.
В центре Киева, на ул. Дмитровской, трамвай маршрута № 15 сошел с рельсов и врезался в припаркованный Lexus. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.
"Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении. Из-за чрезвычайного происшествия движение трамваев по маршруту было временно прекращено.
Telegraf.com.ua