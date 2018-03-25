В Киеве трамвай столкнулся с Lexus

В центре Киева, на ул. Дмитровской, трамвай маршрута № 15 сошел с рельсов и врезался в припаркованный Lexus. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

"Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении. Из-за чрезвычайного происшествия движение трамваев по маршруту было временно прекращено.