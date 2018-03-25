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В Киеве трамвай столкнулся с Lexus

Авария
19:47 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Из-за чрезвычайного происшествия движение трамваев по маршруту было временно прекращено.

В центре Киева, на ул. Дмитровской, трамвай маршрута № 15 сошел с рельсов и врезался в припаркованный Lexus. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua в Facebook.

 "Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении. Из-за чрезвычайного происшествия движение трамваев по маршруту было временно прекращено.

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Новости Украины, Lexus, Авария, Киев, Рельсы, Трамвай.
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