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Паводок на Дунае угрожает 100 тысячам граждан

Наводнение угрожает городу Вилково
17:02 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Паводок на реке Дунай в Одесской области несет угрозу около 100 тысячам местных жителей.

В Одесской области уровень воды на р.Дунай приближается к критической отметке, паводок угрожает 100 тыс. местных жителей, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

"На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на реке Дунай. Уровень (воды – ред.) близится к критической отметке. В зоне риска - более 100 тыс. жителей. Завтра отправляюсь в город Вилково", - написал М.Степанов на своей странице в Facebook.

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В свою очередь в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщили, что по состоянию на 26 марта на украинском участке Дуная возле Вилково ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста (на 8-18 см выше высокого судоходного уровня - ред.), что может вызвать затопление пониженных незаселенных участков города.

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Новости Украины, Вилково, Дунай, Наводнение, Одесская область, Паводок.
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