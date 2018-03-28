Дорожная блокада в Николаеве снята: проезд возобновлен

На Николаевщине восстановлено движение по дорогам через село Воссиятское и поселок Еланец, жители которых блокировали дороги, требуя их ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"27 марта в 19:00 часов снято ограничение движения для всех транспортных средств на перекрестке в с. Воссиятское Еланецкого района: км 162+331 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-14; км 205+440 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-55 и на перекрестке автодорог в пгт. Еланец Еланецкого района: км 185+176 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-55; км 72+003 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-15-10 /Р-06/", - говорится в сообщении.

В Главном управления Нацполиции Николаевской области проинформировали, что граждане согласились ждать до 29 марта. Если ремонт дорог не начнется, то акции протеста будут происходить снова.

Как сообщалось ранее, 26 марта в 7:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение на автодороге Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» вблизи с. Воссиятское Еланецкого района. 27 марта к блокированию присоединились жители Еланца, остановив движение перекрестком дорог Одесса-Вознесенск-Новый Буг и Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев.