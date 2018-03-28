Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Волкер объяснил нынешнее обострение на Донбассе Волкер объяснил нынешнее обострение на Донбассе
Новости: В Кемерово начали прощаться с жертвами пожара В Кемерово начали прощаться с жертвами пожара
Новости: Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта Футбол. Результаты товарищеских матчей 27 марта
Новости: Обнаружен новый орган человеческого тела Обнаружен новый орган человеческого тела
X

Дорожная блокада в Николаеве снята: проезд возобновлен

Дорожная блокада в Николаеве снята
10:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: Граждане предупредили, что акции протеста будут продолжаться, если ремонт дороги не начнется.

На Николаевщине восстановлено движение по дорогам через село Воссиятское и поселок Еланец, жители которых блокировали дороги, требуя их ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"27 марта в 19:00 часов снято ограничение движения для всех транспортных средств на перекрестке в с. Воссиятское Еланецкого района: км 162+331 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-14; км 205+440 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-55 и на перекрестке автодорог в пгт. Еланец Еланецкого района: км 185+176 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-55; км 72+003 автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-15-10 /Р-06/", - говорится в сообщении.

Водители маршруток в Николаеве спровоцировали транспортный коллапс

В Главном управления Нацполиции Николаевской области проинформировали, что граждане согласились ждать до 29 марта. Если ремонт дорог не начнется, то акции протеста будут происходить снова.

Как сообщалось ранее, 26 марта в 7:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение на автодороге Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» вблизи с. Воссиятское Еланецкого района. 27 марта к блокированию присоединились жители Еланца, остановив движение перекрестком дорог Одесса-Вознесенск-Новый Буг и Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Воссиятское, Дорога H-14, Николаев, Ремонт дороги.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Одесская ОГА попросит Кабмин выделить 117 млн на ремонт аварийных дамб на Дунае Решением Порошенко назначены председатели РГА в двух областях Донбасс нуждается в дополнительных КПВВ

Последние новости

Стаховский сыграет на челленджере в Сен-Брие Попасть сюда мечтает не только каждый ребенок, но и взрослый (Фото) Диего Коста: Испания – фаворит чемпионата мира
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
03 Обнаружен новый орган человеческого тела
04 Япония - Украина: видео голов и обзор матча
05 Лидер "Динамо" нужен ряду клубов из Серии А
Новости сегодня
10:38 Баскетболист молодежной сборной Украины стал чемпионом США
10:38 Эти невозмутимые и немного сумасшедшие люди вас рассмешат
10:38 Российский курсант-фсбшник попросил статус беженца в Украине
10:27 Под Одессой осквернен и ограблен храм УПЦ МП
10:26 Появился новый вид расстройства пищевой зависимости
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших Трагедия в Кемерово: опознали тела 27 погибших
Новости: НАПК изберет нового руководителя НАПК изберет нового руководителя
Новости: Еще одна страна упростила визовый режим для Украины Еще одна страна упростила визовый режим для Украины
Новости: Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой Знаменитая украинская певица Джамала стала мамой
Добавить комментарий
0