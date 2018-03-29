На Донбассе погиб 19-летний доброволец

На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец добровольческого украинского корпуса Правого сектора. Об этом сообщает фонд помощи армии "Вернись живым" в Facebook.

"На передовой погиб боец ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли". Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура.