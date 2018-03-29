https://telegraf.com.ua/files/2018/03/28167132_1724595657602932_3215234524861097159_n-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3982357-na-donbasse-pogib-19-letniy-dobrovolets.html
На Донбассе погиб 19-летний доброволец
Новости Украины: На Донбассе в результате обстрела снайпером погиб 19-летний житель Конотопа, украинский доброволец с позывным "Дилли".
На Донбассе от пули снайпера погиб 19-летний боец добровольческого украинского корпуса Правого сектора. Об этом сообщает фонд помощи армии "Вернись живым" в Facebook.
"На передовой погиб боец ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли". Теперь парню навсегда останется всего 19 лет. Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера", - говорится в сообщении.
В АТО подорвался сапер
Отмечается, что Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура.
Telegraf.com.ua