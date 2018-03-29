На Донбассе боевики применили лазерное оружие

Государственная пограничная служба Украины вновь зафиксировала в районе проведения операции Объединенных сил признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения, сообщает отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины в четверг.

"Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту "Марьинка", осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории… Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых, ослепляющих лазеров", - сообщают в ведомстве.

Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза, в настоящее время госпитализирован в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения.

В Госпогранслужбе отмечают, что ранее уже фиксировали подобные случаи. "В июле 2016 года в ходе несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы", - говорится в сообщении.

Информация о возможном использовании противником лазерного оружия передана в Вооруженные силы Украины и представителям международных и правозащитных организаций.